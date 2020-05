"No dia 12 de maio, há mais dois doentes recuperados a reportar - um residente no concelho do Funchal e um no concelho de Câmara de Lobos, totalizando 55 casos recuperados", indicou o IASAÚDE, em comunicado de imprensa.

O Instituto sublinhou ainda que os 35 casos de infeção ativos são pessoas que permanecem em isolamento no domicílio ou unidade hoteleira, sem necessidade de cuidados hospitalares.

No total, foram já notificados 1.497 casos suspeitos de covid-19 na Região Autónoma da Madeira, dos quais 1.407 foram excluídos.

As autoridades de saúde estão a acompanhar 224 pessoas em vigilância ativa e 46 em autovigilância, sendo que a linha de apoio psicológico do IASAÚDE (291 212 399) já atendeu 748 chamadas e presta agora assistência direta a 105 pessoas.

"Os contactos Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam 7.490, mais 40 chamadas nas últimas 24 horas", esclarece o comunicado.

No total do arquipélago, foram já processados 6.254 testes no Laboratório de Patologia Clínica do Serviço de Saúde da Madeira.

Em Portugal, morreram 1.163 pessoas das 27.913 confirmadas como infetadas, e há 3.013 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 286 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.

Portugal contabiliza 1.163 mortos associados à covid-19 em 27.913 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 19 mortos (+1,7%) e mais 234 casos de infeção (+0,8%).

DC // MCL

Lusa/Fim