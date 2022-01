A secretaria regional de Saúde informou, em comunicado, que morreu hoje uma doente de 75 anos, não vacinada mas com comorbilidades associadas, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

O boletim epidemiológico diário divulgado pela DRS refere que, dos 1.043 novos casos, 45 são importados e 988 são de transmissão local.

De acordo com o documento, foram também reportadas 285 recuperações nas últimas 24 horas.

A Madeira contabiliza atualmente 6.308 casos de covid-19 ativos, dos quais 363 são importados e 5.945 de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos ativos, 62 pessoas estão internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça -- três nos cuidados intensivos - e 110 doentes cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo os restantes doentes em alojamento próprio, segundo a DRS.

"No total, há 305 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem", acrescenta.

Estão também a ser acompanhados 381 contactos de casos positivos pelas autoridades de saúde da região e 38.309 viajantes com recurso à aplicação "Madeira Safe".

A Madeira regista desde o início da pandemia 23.665 casos confirmados de covid-19, 17.221 recuperações e 136 óbitos associados à doença.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados da DGS atribuem hoje 636 novos casos de covid-19 à Madeira e uma morte, que, nestas contas, totaliza 23.947 infeções e 128 mortes devido à doença covid-19 desde março de 2020.

A covid-19 provocou 5.441.446 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.000 pessoas e foram contabilizados 1.434.570 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde de hoje.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.

TFS//RBF

Lusa/Fim