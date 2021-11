Segundo uma nota distribuída pelo gabinete do secretário regional da Saúde e Proteção Civil, as vítimas, dois homens, com 79 e 84 anos, e uma mulher, de 95, morreram no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. Eram residentes na região autónoma e tinham comorbilidades associadas.

Em 10 de fevereiro, a Madeira registou igualmente três mortes associadas à covid-19. No entanto, o número diário mais alto, quatro óbitos, verificou-se em 16 de janeiro deste ano.

A Região Autónoma da Madeira contabiliza até à data um total de 83 óbitos associados à covid-19.

O último boletim epidemiológico, divulgado na segunda-feira pela Direção Regional de Saúde, indicava que a Madeira tinha registado mais 36 casos de covid-19, mantendo os 30 doentes hospitalizados registados domingo. Nesse dia, estavam sinalizadas 405 situações ativas pelas autoridades de saúde do arquipélago.

A covid-19 provocou pelo menos 5.098.386 mortes em todo o mundo, entre 253,17 infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.265 pessoas e foram contabilizados 1.108.462 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

