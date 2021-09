Hoje, "há a reportar nove novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na Madeira, pelo que a região passa a contabilizar 11.659 casos confirmados de covid-19", lê-se no boletim epidemiológico divulgado pela DRS.

No mesmo documento é referido que, destes novos casos, três são importados do Reino Unido e os restantes de transmissão local.

A Madeira tem identificados 87 casos ativos, dos quais 18 são importados e 69 de transmissão Local.

Estas pessoas estão a cumprir isolamento, encontrando-se seis internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, acrescenta.

Outros 13 infetados estão confinados numa unidade hoteleira e os demais permanecem em alojamento próprio.

A DRS complementa que, "no total, há 80 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da região".

Em vigilância ativa de contactos positivos estão 239 pessoas, além de 37.590 viajantes através da aplicação MadeiraSafe.

As autoridades de saúde madeirense salientam que hoje registaram mais oito casos recuperados, totalizando 11.497 doentes curados de covid-19.

A Madeira mantém desde 01 de agosto os 75 óbitos associados à doença.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Hoje, a DGS atribui a este arquipélago 18 novos casos, apontando que soma um total de 12.205 infeções e 72 mortes devido à doença covid-19 desde março de 2020.

A covid-19 provocou pelo menos 4.740.525 mortes em todo o mundo, entre 231,48 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.954 pessoas e foram contabilizados 1.066.945 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

AMB // TDI

Lusa/fim