A região não registava um número tão elevado de mortes associadas à doença desde 10 de fevereiro, dia em que foram igualmente contabilizados três óbitos. Já o número diário mais alto, quatro mortes, verificou-se em 16 de janeiro deste ano.

Segundo um comunicado enviado esta manhã pelo gabinete do secretário regional da Saúde e Proteção Civil, as vítimas, dois homens, com 79 e 84 anos, e uma mulher, de 95, morreram no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. Eram residentes na região autónoma e tinham comorbilidades associadas.

O boletim epidemiológico diário emitido pela DRS informa que, dos 50 novos casos hoje sinalizados, sete são importados e os restantes são de transmissão local, acrescentando também que há 45 recuperados a reportar.

A DRS refere, igualmente, que há 407 casos de covid-19 ativos, dos quais 36 são importados e 371 de transmissão local.

Estão 27 pessoas hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, cinco delas em cuidados intensivos, e 54 doentes cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo os restantes em alojamento próprio.

"No total, há 130 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem", acrescenta a DRS.

Estão também a ser acompanhados 459 contactos de casos positivos pelas autoridades de saúde da região e 34.933 viajantes com recurso à aplicação "Madeira Safe".

A região regista, desde o início da pandemia, 12.804 casos confirmados de covid-19, 12.314 recuperações e 83 óbitos associados à doença.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS atribui hoje 64 novos casos de covid-19 e duas mortes à região que, segundo estas contas, totaliza 13.446 infeções e 79 mortes associadas à doença desde março de 2020.

A covid-19 provocou pelo menos 5.105.488 mortes em todo o mundo, entre mais de 253,71 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.274 pessoas e foram contabilizados 1.110.155 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

TFS//RBF

Lusa/Fim