A autoridade regional de saúde esclarece, por outro lado, que os testes aos 12 contactos próximos de um aluno de uma escola do Funchal, que testou positivo no domingo, foram negativos.

"Mantém-se a determinação de confinamento de todos contactos identificados", realça o IASAÚDE, referindo-se a um conjunto de 31 alunos da escola básica dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos com pré-escolar Bartolomeu Perestrelo.

O estabelecimento de ensino, com cerca de 750 alunos, ativou o plano de contingência e indicou que duas turmas estão em isolamento no domicílio.

Por outro lado, os 14 novos casos positivos foram sinalizados no Aeroporto da Madeira, sendo 11 provenientes da Polónia, um do Reino Unido, um dos Países Baixos e um da Região de Lisboa e Vale do Tejo.

O arquipélago da Madeira passa a contabilizar 334 casos confirmados de covid-19, já com 228 recuperados.

"São 106 os casos ativos, dos quais 97 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e nove são casos de transmissão local", esclarece o IASAÚDE.

Em relação ao isolamento dos casos positivos, 49 pessoas estão numa unidade hoteleira dedicada e 57 em alojamento próprio.

"À data, 19.577 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação ?MadeiraSafe', 9.020 das quais estão em vigilância ativa", refere o IASAÚDE, adiantando que há 17 situações suspeitas que se encontram hoje em estudo.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, em vigor desde 01 de julho, há a reportar um total cumulativo de 88.224 colheitas para teste à covid-19 realizadas até às 19:00 de hoje.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 40 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.198 pessoas dos 101.860 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

DC // RBF

Lusa/Fim