"É simbólico, mas os exemplos são simbólicos", disse Miguel Albuquerque, referindo-se ao Plano Regional de Poupança de Energia (PRPE), que foi aprovado em reunião do Conselho do Governo Regional na quinta-feira e que determina várias medidas restritivas para a Administração Pública e recomendações para o setor privado.

Falando à margem de uma visita às obras de canalização de dois ribeiros em Santo António, nos arredores do Funchal, o governante madeirense explicou que entre 08 de dezembro a 06 de janeiro as iluminações públicas decorativas vão estar ligadas das 18:00 às 00:00, com exceção de seis dias -- 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro e 01 de janeiro -- em que se mantêm acesas até às 01:00.

Miguel Albuquerque considerou que o PRPE é um documento "bem elaborado" e permite que as pessoas possam "usufruir das iluminações de Natal".

"Acho que está bem conseguido e nós temos de fazer algum esforço, também, sobretudo na Administração Pública, no sentido de introduzir alguma poupança", reforçou, sublinhando: "Não fazia nenhum sentido que, face à crise energética que estamos a atravessar, o Governo [Regional] também não tivesse uma iniciativa nesse sentido, até para dar o exemplo."

O Plano Regional de Poupança de Energia, aprovado na quinta-feira, contraria a posição inicialmente assumida pelo executivo madeirense, na sequência da resolução de Conselho de Ministros, publicada em 27 de setembro, referente ao plano nacional de poupança de energia 2022-2023.

Nesse dia, Miguel Albuquerque afirmou que o Governo Regional não iria limitar a iluminação decorativa no Natal e Fim do Ano por considerar que ser parte da "identidade regional" e da "atratividade turística" do arquipélago.

"É uma exceção em nome da economia", disse na altura.

De acordo com uma portaria publicada no jornal oficial da região em julho, o Governo da Madeira (PSD/CDS-PP) vai investir cerca de 1,9 milhões de euros nas iluminações das festas de Natal e Fim do Ano de 2022/2023 e 2023/2024 e de Carnaval dos próximos dois anos.

DC // JNM

Lusa/Fim