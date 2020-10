"Hoje há quatro novos casos positivos a reportar, pelo que a região passa a contabilizar 427 casos confirmados de covid-19", esclarece o instituto em comunicado, apontando que se trata de dois viajantes provenientes do Reino Unido e um da República Checa e ainda um caso de transmissão local, com associação a outro recentemente diagnosticado.

O arquipélago passa a contabilizar um total de 161 os casos ativos, dos quais 148 foram identificados nas atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 13 são casos de transmissão local.

Relativamente à residência dos casos ativos, 135 são não-residentes e 26 são residentes.

Quanto ao isolamento dos infetados, o IASAÚDE índica que 78 pessoas estão numa unidade hoteleira, 81 em alojamento próprio e duas encontram-se internadas na Unidade Polivalente dedicada à covid-19, no Hospital Central do Funchal.

"Há 44 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, quatro provenientes da operação de rastreio no aeroporto e 41 relacionadas com contactos com casos positivos", refere o comunicado.

À data, 15.928 pessoas estão a ser acompanhadas com recurso à aplicação 'MadeiraSafe', das quais 6.809 estão em vigilância ativa.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, em vigor desde 01 de julho, há a reportar um total cumulativo de 96.469 colheitas para teste ao novo coronavírus realizadas até às 16:30 de hoje.

Até ao dia 29 de outubro, foram contabilizadas na Região Autónoma da Madeira 1.883 notificações de casos suspeitos, dos quais 1.460 não se confirmaram.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 44,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.428 pessoas dos 132.616 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

DC // MCL

Lusa/Fim