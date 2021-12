Uma informação divulgada pelo gabinete do secretário da Saúde e Proteção Civil do arquipélago indica que a vítima mortal é uma mulher com 94 anos, residente na Madeira, que faleceu no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, elevando para 108 o número de óbitos associados à infeção por SARS-CoV-2.

Por seu turno, o boletim sobre a situação epidemiológica neste arquipélago distribuída pela Direção Regional da Saúde (DRS) indica que, com a identificação de mais estes 88 casos de covid-19, a Madeira passa a contabilizar um total de 14.017 infetados desde o início da pandemia.

No documento, a DRS menciona que a região tem 780 situações ativas, das quais 717 são de transmissão local e 63 importadas.

Estas pessoas estão a cumprir isolamento, encontrando-se 42 hospitalizadas, duas nos cuidados intensivos.

Outras 43 estão confinadas numa unidade hoteleira e as restantes permanecem em alojamento próprio.

No boletim pode ler-se que "no total, há 275 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da Madeira".

Em vigilância ativa de contactos de casos positivos estão 454 pessoas, além de 25.286 viajantes com recurso à aplicação MadeiraSafe.

As autoridades de saúde insulares destacam que a região tem hoje mais 74 doentes recuperados, somando 13.129 os casos de infetados dados como curados.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com os dados da DGS, a Região Autónoma da Madeira (RAM) contabilizou, nas últimas 24 horas, 91 novos casos, somando 14.821 infeções e 100 mortes.

A covid-19 provocou pelo menos 5.223.072 mortes em todo o mundo, entre mais de 262,93 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.471 pessoas e foram contabilizados 1.154.817 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, foi recentemente detetada na África do Sul, tendo sido identificados, até ao momento, 19 casos em Portugal.

AMB // MCL

Lusa/fim