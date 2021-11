A informação divulgada pela Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil do arquipélago refere que a vítima mortal foi um doente com 75 anos, com comorbilidades associadas, que morreu no Hospital Dr.Nélio Mendonça, no Funchal.

Esta foi a segunda morte na sequência da infeção por SAR-Cov-2 ocorrida esta semana na região.

O boletim epidemiológico diário divulgado pela Direção Regional de Saúde (DRS) refere que dos novos casos, 67 são de transmissão local e apenas seis importados, nomeadamente da Áustria (três), Reino Unido (dois) e Suíça (um).

A Madeira contabiliza um total de 12.718 casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2 desde o início da pandemia.

A DRS indica que estão identificadas 407 situações ativas, sendo 49 casos importados e 358 de transmissão local.

Estas pessoas infetadas estão a cumprir isolamento, encontrando-se 30 internadas na unidade hospitalar da região, cinco das quais nos cuidados intensivos.

Outras 45 estão isoladas num hotel e as restantes permanecem em alojamento próprio.

As autoridades de saúde insulares estão também a avaliar 155 casos relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da Madeira.

Ainda estão em vigilância ativa 495 pessoas que tiveram contacto com pessoas infetadas e 35.717 viajantes que chegaram à região através da aplicação 'MadeiraSafe'.

A região sinalizou mais 38 doentes recuperados da covid-19, totalizando 12.231 pessoas curadas depois de terem sido infetadas com o novo coronavirus.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Hoje, a DGS informou que foram detetados mais 62 casos de covid-19 na Madeira, apontando que a região 13.339 infeções e 76 mortes associadas à doença desde março de 2020.

A covid-19 provocou pelo menos 5.094.101 mortes em todo o mundo, entre 252.864.960 infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.257 pessoas e foram contabilizados 1.107.488 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

AMB // MLS

Lusa/Fim