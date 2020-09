"Hoje há um novo caso positivo a reportar, pelo que a região passa a contabilizar um total cumulativo de 167 casos confirmados de covid-19", diz o Instituto da Administração de Saúde da Madeira (IASAUDE).

No boletim epidemiológico divulgado diariamente, o IASAUDE acrescenta que este novo caso é "importado", sendo uma pessoa proveniente da Holanda.

Quanto aos 43 casos ativos, adianta que 31 são importados e foram identificados no contexto da operação de despiste montada no Aeroporto da Madeira, sendo os restantes 12 de transmissão local.

Estas pessoas estão em situação de isolamento, 22 das quais numa unidade hoteleira e 21 em alojamento próprio, aponta.

A autoridade regional de saúde realça que "desde quarta-feira que não há novas situações em estudo" neste arquipélago.

Também recorda que, até 03 de setembro, "foram contabilizadas na Região Autónoma da Madeira 1.627 notificações de casos suspeitos de covid-19, dos quais 1.459 não se confirmaram".

O IASAUDE ainda menciona que 17.046 pessoas estão a ser acompanhadas nos diversos concelhos pelas autoridades de saúde com recurso à aplicação móvel, estando 8.009 em vigilância ativa.

No que diz respeito à realização dos testes de despiste efetuados no laboratório do Serviço Regional de Saúde, informa que foram processadas 79.090 amostras de PCR.

Quanto à operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, a autoridade regional de saúde diz haver a reportar um total cumulativo de 45.694 colheitas para teste à covid-19 realizadas até às 16:00 do dia de hoje).

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 863.679 mortos e infetou mais de 26 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.829 pessoas das 59.051 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

AMB // MCL

Lusa/fim