Uma nota divulgada pelo gabinete do secretário regional da Saúde e Proteção Civil da Madeira menciona que as vítimas mortais são um homem com 75 anos e uma mulher de 83, com comorbilidades associadas, residentes na região, que faleceram no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal

O boletim sobre a situação epidemiológica divulgado pela Direção Regional de Saúde (DRS) informa que foram identificados mais 73 casos de infeção por SARS-CoV-2 neste arquipélago, contabilizando um total de 13.929 infetados desde o início da pandemia neste arquipélago.

Destes novos casos, 72 são de transmissão local e apenas um é importado.

A DRS também indica que estão sinalizadas 767 situações ativas, das quais 56 são importadas e 711 de transmissão local.

Estas pessoas estão a cumprir isolamento, encontrando-se 42 internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, duas das quais nos cuidados intensivos.

Outros 40 infetados estão isolados numa unidade hoteleira e os restantes permanecem em alojamento próprio, asseguram as autoridades regionais.

No boletim é ainda referido que existem 275 situações em avaliação pelas autoridades de saúde relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da região.

Em vigilância ativa de contactos de casos positivos encontram-se 486 pessoas, além de 25.479 viajantes com recurso à aplicação MadeiraSafe.

A DRS salienta que hoje há mais 80 casos de recuperados, ascendendo o total de doentes dados como curados a 13.055 pessoas.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Hoje, a DGS informou que a Região Autónoma da Madeira contabilizou, nas últimas 24 horas, 91 novos casos, somando 14.730 infeções e 99 mortes.

A covid-19 provocou pelo menos 5.214.847 mortes em todo o mundo, entre mais de 262,26 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.458 pessoas e foram contabilizados 1.151.919 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

Uma nova variante, a Ómicron, foi recentemente detetada na África do Sul e, segundo a Organização Mundial da Saúde, o "elevado número de mutações" pode implicar uma maior infecciosidade.

AMB // MSP

Lusa/fim