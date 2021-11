Uma nota emitida pela Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil indica que as vítimas mortais são uma mulher de 89 anos e um homem de 49, que morreram no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Com mais estas duas mortes a Madeira regista, até ao momento, 95 mortes associadas à doença.

Hoje, "há a reportar 103 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na Madeira, pelo que a região passa a contabilizar 13.361 casos confirmados de covid-19", lê-se no boletim diário sobre a situação epidemiológica divulgado pela Direção Regional de Saúde (DRS).

Destes novos infetados, 90 são casos de transmissão local e 13 importados, adianta.

A última vez que a Madeira registou mais de cem casos foi em 12 fevereiro deste ano - um total de 111 infetados - todos por transmissão local, num dia em que ocorreram também duas mortes na sequência de infeção pelo novo coronavirus.

No mesmo documento, as autoridades de saúde do arquipélago indicam que estão sinalizadas atualmente 607 situações ativas, das quais 563 são de transmissão local e 44 importadas.

Estas pessoas estão a cumprir isolamento, encontrando-se 59 internadas no Funchal, ocupando quatro a unidade de cuidados intensivos.

Outros 54 infetados estão confinados numa unidade hoteleira dedicada à covid-19 e as restantes mantêm-se em alojamento próprio.

Em vigilância ativa de contactos com casos positivos estão 455 pessoas e 29.772 viajantes estão a ser acompanhados com recurso à aplicação 'MadeiraSafe'.

A DRS destaca que nas últimas 24 horas foram dados como recuperados da infeção 38 doentes, contabilizando a região um tal de 12.659 casos de pessoas curadas.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Segundo a DGS, a Região Autónoma da Madeira contabilizou, nas últimas 24 horas, 70 novos casos, somando 14.005 infeções e 88 mortes desde o início da pandemia.

A covid-19 provocou pelo menos 5.165.289 mortes em todo o mundo, entre mais de 258,29 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.370 pessoas e foram contabilizados 1.130.370 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

