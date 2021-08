"Há a reportar 23 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na Madeira, pelo que a região passa a contabilizar 11.029 casos confirmados de covid-19" desde o início da pandemia, lê-se no boletim sobre a situação epidemiológica no arquipélago divulgado pela direção regional (DRS).

O documento adianta que, destes novos casos, quatro são importados, nomeadamente da Roménia (dois), Reino Unido (um) e região de Lisboa e Vale do Tejo (um), sendo os restantes 19 casos de transmissão local.

A DRS indica que a região totaliza 357 casos ativos, o que representa uma redução de 27 em comparação com os números de sábado (384). Do total de ativos, 290 são de transmissão local e 67 importados.

Estas pessoas estão a cumprir isolamento, encontrando-se sete internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, com dois doentes na unidade de cuidados intensivos.

Outras 91 estão confinadas em unidade hoteleira dedicada a estas situações e as restantes estão em alojamento próprio, refere a autoridade regional de saúde madeirense.

A região reporta um total de 148 situações em avaliação, relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da Madeira.

Estão 574 pessoas em vigilância ativa por terem tido contacto com casos positivos, além de 44.714 viajantes com recurso à aplicação MadeiraSafe.

No que diz respeito a recuperações, destaca-se que foram notificados mais 50 casos, somando o arquipélago um total de 10.598 doentes curados.

A Madeira mantém um total de 75 óbitos associados à covid-19, tendo a mais recente morte ocorrido em 01 de agosto.

Na ilha do Porto Santo estão hoje referenciados 217 casos desde o início da pandemia, 138 recuperações e uma morte.

A ilha tem hoje sinalizados cerca de oito dezenas de casos, mais oito em comparação com os números divulgados no sábado, e mais três doentes dados como curados da infeção.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados relativos à situação epidemiológica nos respetivos arquipélagos, que podem não coincidir com a informação difundida no boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Hoje a DGS atribuiu à Madeira 58 novos casos, apontando que esta região totaliza 11.543 infeções e 72 mortes.

A covid-19 provocou pelo menos 4.423.173 mortes em todo o mundo, entre mais de 211,3 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.630 pessoas e foram contabilizados 1.017.308 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

