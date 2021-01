O boletim epidemiológico diário emitido pela autoridade de saúde da Madeira indica que "hoje há 111 novos casos positivos a reportar, pelo que a Região Autónoma da Madeira passa a contabilizar 3.078 casos confirmados de covid-19 no território regional".

No mesmo documento, é indicado que se verificou mais uma morte associada ao novo coronavírus, um homem de 67 anos que morreu no domicílio.

Sobre os novos casos, três são importados (dois provenientes da Alemanha e um da região de Lisboa e Vale do Tejo), sendo os restantes 108 de transmissão local, "na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos", cujas investigações epidemiológicas se encontram em curso.

A DRS menciona também que existem "1.404 casos ativos, dos quais 128 são importados e 1.276 de transmissão local".

Das pessoas infetadas, 57 estão a cumprir quarentena numa unidade hoteleira e 1.280 em alojamento próprio.

No Hospital dr. Nélio Mendonça, no Funchal, estão internados 67 doentes, das quais 62 em unidades polivalentes e cinco na unidade de cuidados intensivos dedicada à covid-19.

Além destes casos confirmados, a autoridade regional de saúde menciona que existem "199 novas situações que se encontram em estudo, todas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo Serviço Regional de Saúde".

No que diz respeito ao funcionamento da linha SRS24, foram recebidas 20.707 chamadas, enquanto a Linha de Apoio Psicológico da Direção Regional da Saúde (291 212 399) contabiliza até a data 2.600 atendimentos.

A autoridade regional anunciou ainda que na operação de rastreio a viajantes foram realizadas 148.315 colheitas nos aeroportos e portos, enquanto o Laboratório de Patologia Clínica do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) processou 250.814 amostras até hoje.

"Até hoje foram contabilizados na Madeira 4.537 casos suspeitos de covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram", pode ler-se no boletim.

A DRS destaca ainda que hoje "há mais 38 casos recuperados a reportar", totalizando 1.651 doentes curados no arquipélago.

O concelho do Funchal regista 1.222 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia e 17 óbitos.

No município de Câmara de Lobos [contíguo a oeste do Funchal] foram registados 513 infetados, seguindo-se os concelhos de Santa Cruz e Machico [vizinhos a leste] com 389 e 184, respetivamente.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.979.596 mortos resultantes de mais de 92,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, enquanto em Portugal morreram 8.384 pessoas dos 517.806 casos de infeção confirmados.

