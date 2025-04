"Reafirmo a todos os nossos agentes do Ministério da Justiça o meu total apoio e o da nação", afirmou o chefe de Estado francês na rede social X, elogiando a "coragem" e a "dedicação" dos guardas prisionais, que desempenham "uma missão essencial para defender o Estado de direito e a paz pública".

Os responsáveis pelos ataques serão "encontrados, julgados e punidos", prometeu.

Desde domingo à noite, nove prisões foram alvo de tiros ou danos: Toulon, Marselha, Aix-en-Provence, Valence, Villepinte, Nanterre, Melun, Agen e Tarascon.

Na noite de terça-feira, também a prisão de Bouches-du-Rhône (sudeste) foi afetada, com três veículos novos incendiados no parque de estacionamento e as casas de dois guardas prisionais atacadas, de acordo com a rádio Franceinfo.

Após os incidentes, a Procuradoria Nacional Antiterrorismo (Pnat) assumiu o inquérito, aberto por associação criminosa e terrorismo.

Segundo uma fonte próxima do caso, "tudo isto parece estar coordenado e claramente ligado à estratégia antidroga do ministro" da Justiça, Gérald Darmanin, já que foram encontrados 'slogans' anarquistas em alguns sítios.

Desde a sua nomeação, Gérald Darmanin declarou a sua intenção de colocar os 100 maiores traficantes de droga em regime de isolamento numa prisão de alta segurança, defendendo agora que estes ataques são terroristas e uma "tentativa de intimidação" ligada ao tráfico de droga.

Em Luynes (noroeste), foram queimados veículos no parque de estacionamento da prisão, tal como em Valence (sudeste), onde um indivíduo numa 'scooter' incendiou carros em frente à prisão.

Na prisão de Villepinte, na região parisiense, as imagens de videovigilância mostraram que dois indivíduos entraram na prisão através de um monte de terra, incendiaram um veículo cada um e o terceiro foi atingido por um rastilho de fogo.

De acordo com outra fonte policial, as prisões de Nanterre (região parisiense), Aix-Luynes (sudeste) e Valence (sudeste) foram igualmente afetadas por incêndios de veículos.

Na penitenciária de Toulon-La Farlède, foram encontrados 15 buracos de balas na porta da prisão após um "ataque com uma arma pesada do tipo Kalashnikov", declarou o sindicato FO Justice na rede social X.

No domingo à noite, também se registaram incêndios no parque de estacionamento da Escola Nacional de Administração Penitenciária (Enap) e no centro penitenciário de Réau, na região parisiense, segundo fontes próximas do caso.

No total, 21 veículos foram vandalizados e/ou incendiados nas últimas noites, segundo fonte policial.

