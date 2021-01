Ainda que ciente da queda brutal de receitas do jogo, o motor da economia da capital mundial do jogo, o fundador da consultora especializada em regulação de jogos em Macau Newpage Consulting lembrou que o Governo de Macau soube poupar a maioria do montante arrecadado em impostos.

"Embora o Governo obtenha a maior parte das suas receitas fiscais do imposto especial de jogo sobre as receitas brutas de jogo, subutilizou cronicamente o seu orçamento de receitas para o período 2004-2019, inclusive", salientou, o que lhe permite ter alguma 'folga' num território que assinala agora um ano de crise pandémica, mas cerca de sete meses sem identificar qualquer novo caso.

"Segundo os comunicados de imprensa da Autoridade Monetária, Macau tinha cerca de 72 mil milhões de dólares [59,5 mil milhões de euros] em reservas fiscais no final de 2019, o que equivaleria a cerca de sete anos de despesa total normalizada do Governo", recordou.

O analista explicou que a esse montante das despesas há, contudo, que retirar da equação o valor do pacote de estímulo económico extraordinário desenvolvido em resposta ao abrandamento causado pela pandemia de covid-19.

Por outro lado, frisou o facto de Macau não ter dívidas e de ter ainda dinheiro das reservas financeiras a render.

"O Governo não tem dívida, e as suas reservas, tendo em conta o aumento dos mercados acionistas, provavelmente obteriam pelo menos o retorno de 5,6% registado em 2019", afirmou.

Ou seja, na prática, resumiu, "uma recuperação que leve outro ou mesmo dois anos civis é pouco provável que cause qualquer problema financeiro para a administração".

Macau já se encontrava em recessão desde o primeiro semestre de 2019, com a contração da economia, dependente do mercado turístico e do jogo chinês, a atingir níveis recorde em 2020. O Governo de Macau estimou inclusive uma contração em 2020 de 60,9%.

A crise causada pela pandemia obrigou o Governo de Macau a avançar em 2020 com um plano de ajuda e benefícios fiscais extraordinários sem precedentes dirigido à população e às pequenas e médias empresas.

Macau não regista casos há cerca de sete meses, está há quase dez meses sem identificar contágios locais e sem contabilizar qualquer morte ou infeções entre profissionais de saúde.

A pandemia de covid-19 causou mais de dois milhões de mortos e perto de 100 milhões de infetados em todo o mundo.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, com Macau a ser um dos primeiros territórios do mundo a ser atingido pela pandemia.

JMC/MIM // PJA

Lusa/Fim