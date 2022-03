"Através da análise dos dados dos crimes registados entre 2019 e 2021, sob a influência da epidemia, em Macau a prática dos crimes em geral sofreu uma mudança gradual, tendo diminuído a maioria do tipo de crimes que carecem de contacto tradicional, e pelo contrário, os crimes cibernéticos têm vindo a aumentar consecutivamente e rapidamente nos últimos dois anos", salientou o Gabinete do Secretário para a Segurança.

"O crime informático também é um tipo de crime que continuou a aumentar nos últimos dois anos. Foram registados 800 crimes no ano passado, o que representa um aumento de 50,7% em relação a 2020 e um aumento de 196,3% em relação a 2019", pode ler-se na mesma nota.

O número de burlas subiu 29,8%, quando comparado com 2020, e desceu 14,3% em relação a 2019.

Entre estes casos, a maior proporção respeita a burlas 'online', 40,1% do total.

"As burlas por telefone tiveram o maior aumento, com 91 casos registados no ano passado, o que representa um acréscimo de 193,5% em relação a 2020. Entre as burlas 'online', a 'burla de namoro online' e a burla em apostas ilegais" são as mais comuns, indica-se no comunicado.

As autoridades destacaram ainda que entre 2019 e 2021 "não se verificaram alterações significativas no crime violento que prejudiquem gravemente a segurança da sociedade".

JMC // VM

Lusa/Fim