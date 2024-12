Xi Jinping vai estar em Macau entre 18 e 20 de dezembro, para participar nas celebrações dos 25 anos da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) e dar posse ao chefe do Governo eleito, Sam Hou Fai, e aos principais titulares dos cargos governativos, na sexta-feira.

A última vez que esteve na RAEM foi em dezembro de 2019, por ocasião do 20.º aniversário da região e também para dar posse ao chefe do Governo, Ho Iat Seng, e à respetiva equiva governativa.

O líder chinês, também secretário-geral do Comité Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central chinesa, vai aproveitar a estada em Macau para "se inteirar da situação local", indicou em comunicado o Gabinete de Comunicação Social do território.

Para garantir a realização "sem sobressaltos" da cerimónia, os Serviços de Polícia Unitários "mantêm uma ligação estreita com as regiões vizinhas, em articulação com vários departamentos de segurança, que prepararam antecipadamente a cerimónia e o mega evento", disseram à Lusa estes serviços.

Também no aeroporto vai ser efetuado, a partir de hoje e até sexta-feira "um controlo de segurança adicional à entrada do edifício do terminal de passageiros", para que as celebrações "decorram de forma tranquila e segura", informou a infraestrutura aeroportuária em comunicado.

'Drones' e outros objetos voadores, como lanternas ou balões, estão proibidos de sobrevoar a região, para "garantir a segurança no espaço aéreo em Zhuhai e na Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin durante os grandes eventos", de acordo com Autoridade de Aviação Civil de Macau e os Serviços de Segurança Pública de Zhuhai. A imposição entrou em vigor no sábado e estende-se até ao próximo domingo.

"Todas as pessoas que transportem 'drones' para o território são obrigadas a cooperar com os agentes fronteiriços no processo de registo", declararam os Serviços de Alfândega de Macau nas redes sociais, acrescentando que os que não têm estatuto de residente devem deixar os veículos aéreos não tripulados na fronteira.

Quem violar a proibição está sujeito a multas que variam entre as 2.000 patacas (238 euros) e as 20.000 patacas (2.382 euros).

Também a segurança na ilha artificial, onde tem início a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau (HZMB), vai ser reforçada, com vários postos de controlo temporários entre 13 a 22 de dezembro.

"As pessoas, veículos e artigos transportados que entrem em Macau e Zhuhai vindos de Hong Kong através da HZMB devem ser inspecionados na ilha" para garantir "o bom desenrolar das celebrações", indicaram os Serviços de Segurança Pública de Zhuhai.

Em outubro, o chefe do executivo cessante, Ho Iat Seng, já tinha anunciado medidas especiais de controlo de armas para estes dias: entre 05 de novembro e 02 de dezembro, todas as armas de fogo e respetivas munições, para fins de defesa pessoal, devem ser entregues à PSP.

Também entre terça e sexta-feira, as atividades dos estabelecimentos de armeiros e de operadores de imitações de armas de fogo estão igualmente suspensas.

JW/CAD (VQ) // VM

Lusa//Fim