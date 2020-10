No final de setembro, o número de trabalhadores não-residentes (TNR), cuja autorização de permanência no território está dependente de um contrato de trabalho válido, era de 181.697, menos 11.773 relativamente ao mesmo mês de 2019, quando tinha 193.470 TNR, de acordo com os dados da Direção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL).

Em relação ao janeiro do corrente ano, quando o território registava 193.498 TNR, Macau perdeu 11.801, e em comparação com agosto passado, com um total de 182.711 TNR, a DSAL contabilizou menos 1.014.

Dos atuais 181.697 TNR em Macau, 114.594 são da China, 31.673 das Filipinas e 12.708 do Vietname, com a maioria a trabalhar em hotéis, restaurantes e similares (47.497) e na construção (27.451).

Macau registou o primeiro caso da covid-19 no território a 22 de janeiro e, desde então, a economia, altamente dependente do turismo, encontra-se praticamente paralisada, com os operadores de jogo a dispensarem centenas de trabalhadores, na esmagadora maioria TNR e oriundos do Sudeste Asiático.

O Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro semestre 'encolheu' 58,2%, em comparação com o período homólogo de 2019, e a diminuição no segundo trimestre foi de 67,8%, também em termos anuais.

Ainda assim, como os TNR não contam para a taxa de desemprego porque os titulares deste visto têm de sair do território (salvo exceções), o desemprego em Macau fixou-se em 2,8%.

Macau foi dos primeiros territórios a ser atingido pela pandemia, tendo registado 46 casos. Atualmente, não tem nenhum caso ativo.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 43 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

