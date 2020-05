"É nomeado, em comissão eventual de serviço, Lau Wai Meng para exercer o cargo de presidente do Conselho de Administração do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, pelo período de um ano, com efeitos a partir de 27 de maio de 2020", indicou o Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, em Boletim Oficial.

Lau Wai Meng era, até hoje, subdiretor dos Serviços de Economia do território.

O ex-presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) Jackson Chang foi acusado de envolvimento num esquema ilegal para obtenção de residência.

Em causa está a apreciação dos pedidos de "imigração por investimentos relevantes" e de "imigração por fixação de residência dos técnicos especializados".

O IPIM tem como objetivo dar apoio ao chefe do executivo de Macau na promoção do comércio externo, captação de investimentos, ao desenvolvimento de convenções e exposições, à cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa, entre outros projetos de cooperação externa.

