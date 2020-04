O glossário elaborado pelo Centro de Investigação de Engenharia em Tecnologia Aplicada à Tradução Automática e Inteligência Artificial, Ministério da Educação do IPM "tem como objetivo apoiar Macau e outros países e regiões no desenvolvimento dos trabalhos de combate e de prevenção da epidemia", segundo o comunicado divulgado.

O glossário está dividido em cinco partes: combate à epidemia em Macau, instituições de prevenção da epidemia, aspetos clínicos da doença, controlo e prevenção e medidas de combate.

Por outro lado, reúne "os nomes das entidades de prevenção e controlo de Macau, do interior da China e da Organização Mundial de Saúde, as manifestações clínicas e vocabulário sobre as doenças epidémicas, as medidas de prevenção e controlo e os materiais e produtos de proteção e higiene", pode ler-se na mesma nota.

O centro de investigação do IPM centra o seu trabalho na inteligência artificial e tradução automática, e tem como objetivo principal o desenvolvimento de estudos sobre o serviço multilingue de megadados.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 145 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 465 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 629 pessoas das 18.841 registadas como infetadas. Em Macau, foram identificados 45 casos desde o início do surto.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

