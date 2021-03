A linha deverá estar concluída em quatro anos, de acordo com um comunicado do Gabinete de Desenvolvimento de Infraestruturas (GDI) sobre a cerimónia de lançamento da primeira pedra.

Com a obra pretende-se "melhorar a ligação de transporte urbano e ferroviário entre Macau e as cidades da China, bem como acelerar a interligação de infraestruturas de transporte", pode ler-se na mesma nota.

A linha de 2,2 quilómetros vai incluir um túnel de 900 metros, um viaduto, um túnel subaquático e duas estações, uma na ponte Flor de Lótus, no Cotai (faixa de casinos entre as ilhas da Taipa e de Coloane), e outra na nova fronteira de Hengqin, em Zhuhai, cidade vizinha de Macau, na província chinesa de Guangdong.

Através da ligação de metro ligeiro, Macau vai ficar no perímetro de uma hora de distância na área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, projeto de Pequim para criar uma região com cerca de 70 milhões de habitantes e um Produto Interno Bruto (PIB) que ronda os 1,3 biliões de dólares (1,08 biliões de euros), maior do que o PIB da Austrália, Indonésia e México, países que integram o G20.

