As autoridades informaram hoje que realizaram "simulacros para verificar se as escolas já realizaram os trabalhos de limpeza necessários" para evitar a propagação da doença, acrescentando que "a maior parte já fez esses trabalhos".

Durante a conferência sobre a situação da covid-19 no território, o chefe do departamento de ensino da Direção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), Wong Ka Ki, anunciou igualmente a abertura, a partir de terça-feira, de "um corredor específico para os alunos transfronteiriços", a funcionar "entre as 6:00 e as 08:30", para evitar atrasos ou aglomerações nas horas em que há maiores deslocações.

De acordo com a mesma fonte, há cerca de três mil alunos fronteiriços provenientes da vizinha cidade de Zhuhai, na China continental, a estudar em Macau.

As autoridades também informaram que "a PSP vai reforçar as patrulhas às portas das escolas e nos postos fronteiriços".

A maioria das escolas reabrem a partir de 01 de setembro, com a Escola Portuguesa de Macau a arrancar uma semana depois, anunciou a Direção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) na semana passada.

Os alunos do território tiveram um ano letivo conturbado, com as aulas suspensas em finais de janeiro, devido à pandemia de covid-19. O regresso verificou-se de forma faseada a partir de maio.

De forma a garantir um regresso às aulas seguro, a DSEJ apelou às escolas para fazerem um bom trabalho na prevenção e controlo da epidemia e aconselhou alunos e professores a "aumentar a sua sensibilização" para os cuidados de saúde, "evitar viajar para áreas infetadas e para o estrangeiro" e "manter-se a par dos últimos desenvolvimentos da epidemia e das restrições à imigração".

As escolas são também "obrigadas a limpar e desinfetar minuciosamente os seus 'campus'" antes do início do novo ano letivo, de acordo com uma nota divulgada pelas autoridades em meados de agosto.

O distanciamento social, o uso obrigatório de máscara e a medição de temperatura deverão continuar a ser obrigatórios, de forma a prevenir a propagação da doença, num território que nunca registou transmissão comunitária.

Macau foi dos primeiros territórios a ser atingido pela pandemia, em finais de janeiro, tendo registado apenas 46 casos. Atualmente, não tem nenhum caso ativo.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 843 mil mortos e infetou mais de 25 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

PTA (MIM) // VM

Lusa/Fim