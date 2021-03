O professor do Centro Pedagógico e Científico nas Áreas do Jogo e do Turismo do Instituto Politécnico de Macau (IPM) defendeu em entrevista à Lusa que "a única forma de Macau desenvolver a tecnologia de IA na indústria do jogo é de recrutar talentos da China continental".

"A IA é muito importante para o jogo 'online'. Até ao momento, Macau não tem uma indústria de jogo 'online'. No futuro, Macau devia considerar legalizar o jogo 'online', caso contrário vai atrasar-se, porque outros territórios, outros países, estão a desenvolver esta área muito rapidamente", avisou, para concluir que, nesta área, "Macau está a ficar para trás".

Ainda que Macau consiga oferecer casinos e hotéis de luxo, os melhores da Ásia, frisou o académico, hoje o jogo 'online' é "uma ameaça potencial para o negócio" para a capital mundial do jogo.

"A competição entre destinos, tornou-se cada vez mais feroz, cada vez mais intensa" e, por isso, "Macau deve distinguir-se (...), deve encontrar um novo caminho", advertiu o académico, uma vez que os casinos reais de Macau podem começar a ser preteridos.

O docente do IPM sublinhou que um pouco por todo o mundo os jogos 'online' "estão a desenvolver-se muito rapidamente, especialmente durante a covid-19", e que em muitos países, as receitas dos jogos de azar na Internet duplicaram.

Por outro lado, sustentou, o território "deve convidar algumas empresas de tecnologia de ponta, especialmente no setor dos jogos, empresas de 'software'", em especial dos Estados Unidos e Austrália, para virem a Macau e utilizarem o conhecimento [sobre o consumidor] de Macau (...) para fazerem produtos únicos".

Em Macau "as empresas de jogo têm um contacto próximo com os clientes para que possam conhecer os comportamentos ou preferências dos clientes muito melhor do que outros locais", explicou.

Por isso, a capital mundial dos casinos "deve utilizar estes conhecimentos para desenvolver jogos, 'slot machines' ou alguns outros produtos de jogo" para o mercado asiático, que conhece bem, afirmou.

Finalmente, Zeng Zhonglu assinalou que Macau tem ainda de encontrar novas formas de atrair turistas, uma vez que as promotoras de jogo já não podem ir à China continental angariar grandes apostadores, devido a uma mudança legislativa imposta por Pequim.

Macau, capital mundial do jogo, é o único local em toda a China onde o jogo em casino é legal. Em 2019 obteve receitas de 292,4 mil milhões de patacas (cerca de 31 mil milhões de euros).

Contudo, no ano passado, devido ao impacto causado pela pandemia os casinos em Macau terminaram 2020 com receitas de 60,4 mil milhões de patacas (6,4 mil milhões de euros), uma quebra de 79,3% em relação ao ano anterior.

Três concessionárias, Sociedade de Jogos de Macau, Galaxy e Wynn, e três subconcessionárias, Venetian (Sands China), MGM e Melco exploram casinos naquela que é apelidada de Las Vegas da Ásia, mas que há muito ultrapassou as receitas dos casinos registadas naquela cidade norte-americana.

