Três restaurantes de Macau, "Robuchon au Dôme" e "The Eight Restaurant", ambos no hotel-casino Grand Lisboa, e o "Jade Dragon", no City of Dreams, mantiveram as classificações de 2021, com três estrelas ('uma cozinha única, justifica a viagem') cada um, escreveu a organização do guia gastronómico no 'site'.

Macau conta ainda com cinco restaurantes com duas estrelas ('cozinha excelente, vale a pena o desvio') e sete com uma estrela Michelin ('cozinha de grande nível, compensa parar').

Numa entrada direta para o grupo dos restaurantes com duas estrelas, o "Sichuan Moon", criado pelo 'chef' de Taiwan André Chiang e liderado pelo 'chef' executivo da Malásia Zor Tan no 'resort' Wynn Palace, destacou-se "com uma ementa que desafia preconceitos sobre a comida de Sichuan [província chinesa no centro do país], e pratos que podem ser definidos como obras de arte", indicou a organização.

Com uma estrela, obtida no ano passado, o restaurante de comida cantonense "Wing Lei", no 'resort' Wynn Macau, conquistou agora a segunda, "sob a liderança estável" do 'chef' Chan Tak Kwong, acrescentou.

Na distinção "Bib Gourmand", conferida aos restaurantes que oferecem menus de três pratos por menos de 400 patacas (cerca de 44 euros), mantêm-se sete estabelecimentos em Macau, entre eles o português "O Castiço".

Além destes, destaque em Macau para oito estabelecimentos de 'street food', 20 restaurantes selecionados e uma estrela verde (que distingue uma cozinha sustentável), conquistada no ano passado pelo Restaurante Educacional do Instituto de Formação Turística.

"Nesta edição de 2022, aplaudimos os cozinheiros e restauradores de ambos os territórios por mostrarem coragem, resiliência e criatividade em tempos de incertezas. Estamos orgulhosos de celebrar os mais brilhantes talentos de Hong Kong e Macau enquanto preparam o caminho para dois dos mais excitantes e diversificados destinos culinários do mundo", sublinhou o diretor internacional do Guia Michelin, Gwendal Poullennec.

