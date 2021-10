A testagem agendada para este domingo tem como alvo "zonas-chave" associadas à residência de alguns dos mais recentes casos detetados.

Com esta medida, as autoridades disseram hoje, em conferência de imprensa, esperar que a província de Guagdong alivie as restrições fronteiriças.

Os espaços culturais, desportivos e de diversão em Macau, encerrados desde 06 de outubro para evitar a transmissão comunitária da covid-19, podem reabrir na terça-feira, foi também hoje anunciado.

Num despacho publicado no Boletim Oficial, o chefe do executivo, Ho Iat Seng, decretou que a partir das 00:00 de terça-feira (17:00 de segunda-feira em Lisboa) é levantada a medida especial de encerramento de alguns recintos de entretenimento.

Esta decisão vem pôr fim ao encerramento, em vigor desde as 00:00 de 06 de agosto (17:00 de 05 de agosto em Lisboa), de "cinemas, teatros, parques de diversão em recintos fechados, salas de máquinas de diversão e jogos em vídeo, cibercafés, salas de jogos de bilhar e de 'bowling', estabelecimentos de saunas e de massagens, salões de beleza, ginásios de musculação, estabelecimentos de 'health club' e 'karaoke', bares, 'night-clubs', discotecas, salas de dança e cabaret".

A medida de resposta a um possível risco de surto comunitário de covid-19 no território foi tomada na sequência da imposição do estado de prevenção imediata, em 25 de setembro, depois de a doença ter sido diagnosticada num residente de Macau oriundo da Turquia e em vários casos relacionados, em trabalhadores locais. O estado de prevenção imediata terminou na sexta-feira.

Desde o início da pandemia, Macau registou 77 casos de covid-19.

A campanha de vacinação, voluntária, gratuita, e com a possibilidade de escolha entre duas vacinas, a Sinopharm e a BioNTech/Pfizer, arrancou em fevereiro, mas pouco mais de metade da população quis ser vacinada, ate agora.

A covid-19 provocou pelo menos 4.878.719 mortes em todo o mundo, entre mais de 239 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

JMC (EJ) // ROC

Lusa/Fim