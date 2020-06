A reunião dedicada a analisar o trabalho de cooperação já existente e a cerimónia de assinatura dos nove acordos de apoio a projetos específicos decorreu na terça-feira.

Os acordos contemplam apoios na "exploração de medicina ervanária, donativos para a construção de instalações educativas, promoção da língua portuguesa, instalação de postos filantrópicos, ações de combate à pobreza através de consumo, contribuição para equipamentos médicos e melhorias do ambiente de vida", segundo a mesma nota.

A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura do Governo de Macau, Ao Ieong U, justificou a ajuda: "Macau tem vindo sempre a assumir, juntamente com os compatriotas do interior da China, a sua responsabilidade histórica na revitalização da nação".

Até ao momento, Macau e Congiiang assinaram um total de 27 acordos.

