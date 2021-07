A 12.ª edição vai apostar em fóruns temáticos que vão desde a inovação financeira e cooperação de cadeias industriais, até à promoção conjunta da iniciativa chinesa "Uma Faixa, Uma Rota" e contributo da neutralidade de carbono para o desenvolvimento sustentável das infraestruturas ecológicas.

"Em simultâneo, irá realizar-se o 7.º Fórum para a Cooperação em Infraestruturas entre a China e a América Latina, organizado pelo Ministério do Comércio da República Popular da China, com vista a explorar novos modelos para o desenvolvimento sustentável da relação de cooperação entre a China e a América Latina", destacou o IPIM, adiantando que o número de 'stands' vai registar um aumento de 30% em relação à edição anterior.

"O FIICI contará ainda com a presença de dirigentes governamentais do interior da China e oficiais dos países estrangeiros na China, bem como diversos organismos financeiros internacionais e de desenvolvimento multilateral, empresas subcontratantes de obras de empreitada, empresas de equipamentos de engenharia e da cadeia industrial, entre outros", acrescenta-se no comunicado.

Este ano as sessões vão ser realizadas sobretudo em versão 'online' devido ao contexto pandémico.

Na edição anterior, o evento promoveu mais de 170 sessões de negócios e "atraiu a participação de mais de mil interessados de diferentes setores, provenientes de 42 países e regiões, incluindo representantes diplomáticos estrangeiros de 32 países acreditados na China", tendo sido celebrados 12 protocolos de cooperação no âmbito de transportes, construção civil, centrais fotovoltaicas e energia eólica, entre outros".

O fórum é coorganizado pelo IPIM e Associação dos Construtores Civis Internacionais da China.

JMC // MIM

Lusa/Fim