O luto nacional vai vigorar "a partir das zero horas do dia 20 de março até às 24 horas do dia 24", quarta-feira, lê-se em comunicado da reunião ministerial extraordinária realizada hoje, em Maputo.

A Tanzânia faz fronteira com as províncias de Cabo Delgado e Niassa, no norte do país lusófono.

A decisão de decretar luto nacional tem conta a história dos dois países, em especial, "a contribuição valiosa da República Unida da Tanzânia na Luta de Libertação Nacional de Moçambique" e as relações "alargadas e aprofundadas" durante o mandato de Magufuli, "sobretudo quando exerceu a função de presidente em exercício da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC)".

O Presidente da República da Tanzânia, John Magufuli, morreu na quarta-feira aos 61 anos devido a doença cardíaca, segundo informação avançada pela então vice-presidente do país, Samia Suluhu, hoje empossada chefe de Estado.

