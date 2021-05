"A Direção de Informação da Lusa lamenta profundamente o erro de uma notícia transmitida pela agência sobre a constituição da comissão da revisão constitucional em que uma deputada do Partido Socialista surge identificada de modo inaceitável, contra todas as regras éticas e profissionais constantes do Código Deontológico dos Jornalistas e do Livro de Estilo da Lusa", dá conta a nota difundida.

A Direção de Informação da Lusa acrescenta que vai "proceder a uma investigação sobre o que aconteceu" e "apresenta as suas desculpas à deputada, ao Partido Socialista" e a "todos os clientes e leitores" da agência.

