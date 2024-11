"Meus parabéns ao Presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada", escreveu Lula da Silva

"O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo", acrescentou na mesma mensagem.

Ainda com votos por contar, Trump já tem contudo 277 votos eleitorais contra 224 da sua adversária democrata, Kamala Harris, superando o número necessário de 270 votos para se eleger Presidente dos Estados Unidos pela segunda vez.

O rápido reconhecimento da eleição de Trump por parte de Lula da Silva contrasta com declarações que fez na última sexta-feira ao canal de notícias francês LCI -- ligado à rede TF1, em que afirmou considerar que "seria bom ter Kamala Harris no poder" nos Estados Unidos para "o fortalecimento da democracia".

"Sou amante da democracia. Acho que é o melhor sistema de governo que a sociedade construiu no mundo. Ela permite aos contrários, os antagónicos, uma disputa civilizada na discussão de ideias, sem violência. Acho que a Kamala ganhando as eleições, é muito mais seguro para fortalecer a democracia nos Estados Unidos", afirmou Lula da Silva à emissora francesa.

Com a eleição de Trump, a relação entre o Brasil e os Estados Unidos pode sofrer mudanças e um possível arrefecimento.

Pessoas ligadas ao Governo do país sul-americano e analistas tem expressado temor de que ocorra um novo fortalecimento do 'bolsonarismo', corrente ideológica de extrema direita liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no Brasil, que tem uma aliança programática com o líder norte-americano.

