Lula, que liderou o país sul-americano entre 2003 e 2010, contaria com 42,8% dos votos se a eleição fosse hoje, enquanto o atual chefe de Estado e seu maior adversário teria 25,6% dos votos, segundo o último levantamento da Confederação Nacional dos Transportes (CNT).

Soma-se à vantagem que isola o histórico líder do Partido dos Trabalhadores (PT) no topo das sondagens, o alto grau de desaprovação dos brasileiros em relação ao desempenho da gestão de Bolsonaro, que somou 62%, face aos 33% que o aprovam.

O resultado não foi positivo para a gestão do líder brasileiro, que é considerada ruim e péssima por 48% dos entrevistados, enquanto apenas 26% a consideram positiva.

Ainda de acordo com o levantamento, o ex-juiz Sergio Moro surge em terceiro lugar com 8,9% dos votos, seguido pelo ex-governador Ciro Gomes, que também foi candidato em 2018, com 4,9% do apoio, e João Doria, atual governador de São Paulo que ficaria na quarta posição, com 1,8%.

A sondagem, realizada entre 09 e 11 de dezembro, destacou que, embora Lula continue na liderança, 40% dos entrevistados consideram que a decisão final da votação só será tomada num momento mais próximo da data do sufrágio, agendado para outubro de 2022.

O levantamento ouviu 2.002 pessoas e apresenta um nível de confiança de 95% com margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

Uma outra sondagem, do Instituto Datafolha, foi divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo e aponta que Lula venceria a eleição na primeira volta se a disputa fosse hoje realizada.

Segundo o Datafolha, Lula obteria 48% dos votos, diante 22% de Bolsonaro, 9% de Sergio Moro, 7% de Ciro Gomes e 4% de João Doria.

Em termos de perfil do eleitor, Lula tem o seu melhor desempenho entre os mais jovens (54%), menos escolarizados (56%) e mais pobres (56%). O nordeste brasileiro é a região onde o antigo chefe de Estado tem o seu principal eleitorado.

Este levantamento foi realizado entre 13 e 16 de dezembro com 3.666 pessoas com mais de 16 anos, presencialmente, em 191 cidades do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais em ambos os sentidos.

Lula, que ainda não oficializou a sua candidatura, não conseguiu participar nas eleições de 2018, nas quais Jair Bolsonaro foi o vencedor, por ter sido condenado por corrupção pelo então juiz Sergio Moro, que deixou a magistratura para ser ministro da Justiça no atual Governo, mas com quem acabou em desacordo.

Depois de passar 580 dias atrás das grades devido à sentença de Moro, o líder progressista recuperou a liberdade e as suas sentenças foram anuladas pela justiça por motivos de falta de competência da justiça de Curitiba e de alegada parcialidade de Moro, sendo que os casos terão de partir do zero num novo tribunal.

Sergio Moro não escondeu os seus desejos políticos e na disputa eleitoral é visto como uma "terceira via" para o país, contra Lula e Bolsonaro.

