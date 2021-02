A resolução é especificamente destinada aos países em conflito e em crise, e apela à solidariedade, equidade e a acordos de cessar-fogo para melhor combater a pandemia de covid-19, segundo os diplomatas.

O resultado do voto, que decorre por escrito num prazo de 24 horas devido às limitações de reuniões presenciais do Conselho de Segurança, será conhecido na sexta-feira.

De acordo com as mesmas fontes, as negociações que se prolongaram por uma semana foram retardadas pela Rússia e China, dois países com relações atualmente tensas com o Reino Unido.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.498.003 mortos no mundo, resultantes de mais de 112,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.185 pessoas dos 801.746 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

