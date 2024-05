O Parque Nacional Peneda-Gerês é a primeira área protegida criada em Portugal (em 1971) e a única com o estatuto de parque nacional e, em 2024, o aniversário da sua criação tem como palco a aldeia de Pitões das Júnias, concelho de Montalegre, distrito de Vila Real.

Hoje, em comunicado, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) referiu que "celebrar este património é celebrar todos aqueles que ao longo do tempo têm contribuído para a sua preservação, manutenção e valorização".

"Esta iniciativa pretende reforçar a articulação e cooperação ente todos os agentes do território, consolidando o sentimento de pertença e apropriação pela comunidade e, por conseguinte, o envolvimento de todos no objetivo maior de salvaguarda e proteção", acrescenta.

Nesse sentido, adiantou que a Comissão de Cogestão do Parque Nacional da Peneda-Gerês promove na quarta-feira um dia aberto que comemora estes "53 anos de história, natureza e cultura".

O programa inclui visitas guiadas ao Centro de Interpretação do Lobo-ibérico, em Pitões das Júnias, à turfeira do Poço das Rãs e ao projeto de condução de carvalhal no Baldio de Covelães.

Inaugurado em janeiro, o centro interpretativo faz uma homenagem ao lobo ibérico e convida os visitantes a conhecer esta espécie protegida, o seu habitat, as lendas e os fojos. As turfeiras são um ecossistema de zonas húmidas, formadas por espessas camadas de matéria orgânica parcialmente decomposta, que se formou lentamente, ao longo de milhares de anos, e que prestam serviços ecossistémicos muito relevantes, particularmente no contexto das mudanças climáticas, como seja a retenção de água, o sequestro de carbono e o refúgio de biodiversidade.

Segundo o ICNF, durante o dia aberto está ainda prevista a apresentação do projeto da Branda Científica de São Bento do Cando e a assinatura de um protocolo de cooperação para a investigação científica neste território, um "laboratório vivo e dinâmico de biodiversidade, de elevado interesse científico e conservacionista".

Este projeto, segundo o instituto, configura "uma importante plataforma de suporte à investigação científica de caráter internacional e interdisciplinar, focada na conservação e restauro da natureza e biodiversidade, bem como nas relações entre a natureza e a sociedade, nomeadamente na gestão dos recursos e serviços dos ecossistemas".

"No contexto de emergência climática e de perda de biodiversidade e geodiversidade, é fundamental potenciar o contributo da ciência e do conhecimento, não só na mitigação de impactes, como também no incremento de abordagens inovadoras ao desenvolvimento integrado, coeso e sustentável do território", realçou.

Com aproximadamente 70.000 hectares de área, o Parque Nacional foi reconhecido como Reserva Mundial da Biosfera pela UNESCO e, de acordo com o ICNF, encerra "um legado único que combina uma biodiversidade e geodiversidade excecionais e um património cultural pleno de tradições ancestrais".

