O investimento de cerca de um milhão de euros "reforça a aposta da Lipor e dos municípios associados na promoção da recolha seletiva da fração de biorresíduos (alimentares e verdes), ajudando ao cumprimento das metas e objetivos de Portugal perante a União Europeia", destaca a empresa em comunicado enviado hoje.

As nove viaturas que foram entregues hoje foram financiadas pelo programa POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos) do Portugal 2020 e servem também a "busca por soluções alternativas que ajudam e diminuir a poluição do ar e o ruído nos grandes centros urbanos".

"O gás natural comprimido é um dos combustíveis que, quer em termos de custos quer em termos de impacto no ambiente, pela ausência de enxofre, hidrocarbonetos e partículas nas saídas e baixas emissões de CO2 [dióxido de carbono], mais concorre para os objetivos de descarbonização", refere a nota.

A Lipor realça ainda o "triplo impacto positivo" desta opção, que permite o "aumento das quantidades de recicláveis recolhida, o cumprimento da obrigação da implementação da recolha seletiva de biorresíduos e a diminuição da poluição nas áreas urbanas".

Esta empresa intermunicipal é responsável pela gestão, valorização e tratamento de resíduos urbanos dos municípios de Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde.

Anualmente, trata 500 mil toneladas de resíduos produzidos por um milhão de habitantes e baseia a sua atividade nas componentes da "valorização multimaterial, valorização orgânica e valorização energética, complementadas por um aterro sanitário para receção dos rejeitados e de resíduos previamente preparados.

