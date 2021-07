A linha surge no âmbito da Temporada Portugal-França, que acontecerá, simultaneamente, nos dois países entre fevereiro e outubro do próximo ano e que pretende "fomentar o dinamismo e ampliar a abrangência do relacionamento bilateral entre Portugal e França, em torno de prioridades comuns, designadamente a defesa da igualdade de género e dos valores europeus, incluindo a valorização dos jovens, da mobilidade e da partilha do conhecimento, ou o combate às alterações climáticas".

Segundo comunicado hoje divulgado pelo Instituto Camões e pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), a linha especial Temporada Portugal-França 2022 está aberta a partir de hoje até ao próximo 06 de outubro, "devendo os resultados ser anunciados até ao dia 29 de outubro e os apoios financeiros atribuídos até ao final de 2021".

As candidaturas deverão ser enviadas para os endereços de 'email' do Camões e da DGLAB.

NL // TDI

Lusa/Fim