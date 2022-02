"Todos os líderes africanos na assembleia condenaram inequivocamente o padrão, o ressurgimento, o ciclo, a onda de mudanças inconstitucionais de governo", disse Bankole Adeoye durante uma conferência de imprensa, no âmbito da cimeira da UA, que decorre este fim de semana na capital etíope, Adis Abeba.

A UA "não tolerará qualquer tipo de golpe militar", acrescentou, recordando que os países que enfrentaram golpes foram suspensos pelo Conselho de Paz e Segurança da UA.

"Façam a vossa investigação, em nenhum momento da história da União Africana tivemos, num ano civil, em 12 meses, quatro países suspensos: Mali, Guiné, Sudão e Burkina Faso".

Referindo-se ao caso da África Ocidental, disse que "o Sahel não deve voltar a ser um 'foco' de mudanças inconstitucionais de governo, descritas como um 'flagelo'".

No seu discurso de abertura na cimeira de sábado, o presidente da Comissão da UA, Moussa Faki Mahamat, referiu-se à "onda desastrosa" de golpes de Estado e salientou as "ligações causais conhecidas" com o desenvolvimento do terrorismo.

SMM // SSS

Lusa/Fim