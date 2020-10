No vídeo semanal com mensagens aos militantes do seu partido, a partir de Portugal, onde se encontra a residir desde março, Simões Pereira comentou a situação política no país e ainda abordou a vida interna do PAIGC.

Nesse particular, disse estar a receber mensagens que apontam para "possíveis atos de traição por parte de dirigentes do PAIGC" à sua pessoa, às quais respondeu, dizendo estar tranquilo.