Haniyeh está no Líbano desde quarta-feira, a sua primeira visita ao país em quase 30 anos, sendo a mesma resultado de um acordo entre os Emirados Árabes Unidos e Israel que, em 13 de agosto, anunciaram a normalização das suas relações.

O canal Al-Manar do Hezbollah publicou, no seu sítio de internet, fotografias de Nasrallah et Haniyeh sentados lado a lado com as máscaras de proteção contra o novo coronavirus.

Os dois homens passaram em revista "os desenvolvimentos políticos e militares na Palestina, no Líbano e na região", evocando "os perigos que recaem sobre a causa palestiniana", nomeadamente os "projetos árabes de normalização" com Israel, sublinhou o Al- Manar.

Sublinharam ainda a "solidez" dos vínculos entre o Hezbollah e o Hamas, bem como a "estabilidade" do "eixo de resistência", terminologia usada para designar o movimento xiita libanês e seus aliados, em particular o Irão, na sua luta contra Israel.

Nem a data, nem o local do encontro foram divulgados, até porque Nasrallah vive num local secreto há uma década e, muito raramente, faz aparições públicas, confidenciando em 2014 que mudava frequentemente de local de residência.

