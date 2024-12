"Desejo que Sam [Hou Fai] e o Governo da Região Administrativa Especial de Macau, no seu sexto mandato, levem Macau a atingir novos patamares de desenvolvimento", assinalou John Lee, que chefiou uma delegação que se deslocou ao território para participar nas cerimónias do 25.º aniversário do estabelecimento da região administrativa especial chinesa.

Para o líder de Hong Kong, as duas cidades "beneficiam das vantagens de 'um país, dois sistemas' (...) e partilham uma forte ligação, com intercâmbios frequentes e anos de cooperação contínua em domínios como economia, infraestruturas transfronteiriças, turismo e cultura, criando uma base sólida".

"Hong Kong vai continuar a trabalhar com Macau para alcançar a complementaridade, contribuindo conjuntamente para promover o desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e esforçando-se por construir uma baía de classe mundial", indicou, numa declaração oficial divulgada no site do Governo de Hong Kong.

Lee acrescentou que vai trabalhar com Sam Hou Fai "para reforçar ainda mais os intercâmbios e a cooperação entre Hong Kong e Macau, aproveitando os pontos fortes das cidades para servir as necessidades do país, demonstrando a vitalidade e a superioridade de 'um país, dois sistemas' e dando novos e maiores contributos para a construção de um grande país e para o rejuvenescimento nacional através da modernização chinesa".

À semelhança dos governos anteriores, de Edmund Ho (1999-2009), Fernando Chui Sai On (2009-2019) e Ho Iat Seng (2019-2024), coube também agora ao líder máximo da China presidir à cerimónia de posse do líder, do sexto governo e do Conselho Executivo de Macau.

A visita do Presidente chinês a Macau, iniciada na quarta-feira, termina esta tarde.

