"Nós temos sido sempre muito rápidos, nós somos o partido da ambição, o partido do futuro e nós não esperamos pelas soluções de ninguém", afirmou Rui Rocha aos jornalistas no início da festa que marca a 'rentrée' política do partido, que hoje decorre na Fortaleza de Armação de Pera, no Algarve.

Questionado sobre se poderá haver um caminho conjunto com o PSD e se o desafio para transformar Portugal também se estende aos social-democratas, Rui Rocha respondeu: "É um desafio também ao PSD, obviamente, porque nós temos tido razão e temos sido mais rápidos do que o PSD, nós temos tido mais ambição do que o PSD".

O presidente da IL antecipou que durante a sua intervenção na 'rentrée' oficial do partido, numa festa em que haverá música e um jantar ao ar livre, irá apresentar 10 compromissos para Portugal, para o horizonte de uma década, em áreas como a água, agricultura e setor primário, habitação e fiscalidade.

"Nós vamos avançar, nós vamos fazer as nossas propostas e fazemos um desafio a que quem estiver empenhando no futuro do país, em transformar o país, pois que se junte, que acompanhe a Iniciativa Liberal, que acompanhe esta velocidade, que acompanhe esta vontade que nós temos de transformar o país", declarou.

Salientando que o caminho da IL "é muito claro", Rui Rocha reiterou que uma das soluções para mudar o país é baixar a carga fiscal, pois "quem agita a árvore tem de ficar com a maior parte do resultado de agitar a árvore, não pode ser o Governo, o Estado, a ficar com mais do que aqueles que agitam a árvore".

"Em muitos casos nós avançamos, avançámos rápido e depois vêm dar-nos razão. Aconteceu isso na TAP, acontece isso com a redução dos impostos. Hoje em dia muitas pessoas, muitos partidos, já falam da redução dos impostos, nós estivemos lá sempre, desde o primeiro dia, a dizer que esta carga fiscal estava a condicionar o futuro do país", concluiu.

"A Alternativa é Liberal" é o mote da 'rentrée' política da IL, que terá como ponto alto o discurso de Rui Rocha, previsto para as 21:45.

