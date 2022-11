Numa publicação na rede social do Facebook, Hun Sen escreveu que a infeção foi confirmada por um médico indonésio e que, por isso, iria regressar ao Camboja e cancelar todos os encontros do G20 (grupo que junta as 20 economias mais industrializadas do mundo), em Bali, e do Fórum da APEC (Cooperação Económica Ásia-Pacífico), em Banguecoque, na Tailândia.

No fim de semana passado, Hun Sen recebeu, por ocasião da cimeira da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático), em Phnom Penh, capital do Camboja, vários líderes mundiais, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida,

