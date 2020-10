Num comunicado, o executivo mantém em cerca de 6.500 o total de pessoas que ficarem feridas na explosão de 2.750 toneladas de nitrato de amónio, salientando que continuam desaparecidas nove outras -- três libanesas, cinco sírias e uma egípcia.

Pouco mais de dois meses depois do incidente, que deixou também cerca de 3.000 pessoas sem habitação, está ainda por explicar a origem da explosão do fertilizante que estava há seis anos armazenado no porto da capital libanesa.