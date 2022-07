"No final de junho passado foi concluído o processo negocial, ficando estabelecidas as condições sanitárias para as exportações de leite e produtos lácteos de Portugal para o Uruguai", indicou, em comunicado, a DGAV.

Segundo a mesma nota, o modelo de certificado para estas exportações já está disponível nas Direções de Serviços de Alimentação e Veterinária Regionais/ Regiões Autónomas (DSAVR/RA).

A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.

