Em comunicado, a Câmara do Porto afirma que a Autoridade Nacional de Aviação Civil permite o lançamento dos balões nesse período, no qual o espaço aéreo do Aeroporto Francisco Sá Carneiro se encontra temporariamente encerrado por questões de segurança.

A poucos dias da noite mais longa do ano, as câmaras do Porto e de Vila Nova de Gaia recomendam as pessoas a deixarem "o carro em casa ou nas proximidades das redes de transportes públicos".

As limitações à circulação começam já durante a noite de sábado com a montagem do fogo de artificio na ponte Luis I, que irá durar 16 minutos fruto de um investimento de 72.900 euros partilhado pelos dois municípios.

No domingo, dia 23 de junho, estão previstos condicionamentos à circulação em vários pontos da cidade.

O trânsito no tabuleiro inferior da ponte Luis I será cortado a partir das 19:00 e assim permanecerá durante a madrugada, retomando apenas quando estiverem concluídas as operações de limpeza e verificadas as condições de segurança.

Entre as 22:30 de domingo e a 01:00 de segunda-feira, a circulação pedonal no tabuleiro inferior será cortada e retomada "caso as condições de segurança estejam garantidas".

Já no tabuleiro superior, a circulação pedonal estará cortada entre as 14:00 de domingo e as 04:00 de segunda-feira.

Entre as 23:30 de dia 23 e a 01:00 de dia 24 será interrompida a circulação do metro no tabuleiro superior da ponte.

Já a ponte do Infante será encerrada ao transito automóvel a partir das 19:00. Os transportes públicos estão impedidos de circular naquela ponte entre as 22:00 de domingo e as 03:00 de segunda-feira.

A partir das 20:00 de dia 23 e até às 08:00 de dia 24, o transito no centro do Porto estará interdito à circulação automóvel em zonas como a Cordoaria e Boavista (ligação Palácio Cristal e Casa da Música), locais onde serão instalados os palcos.

Também a Avenida Paiva Couceiro, até à rotunda do Freixo, e a marginal até ao cruzamento com a Rua da Restauração serão cortadas ao transito durante o mesmo período.

Em Gaia, o transito será interrompido entre as 19:00 do dia 23 e as 08:00 do dia 24 em várias artérias como a Avenida Diogo Leite, Avenida Ramos Pinto, Largo Luís I, Rua Rocha Leão, Calçada da Serra, Rua Casino da Ponte, Rua da Fervença, Rua General Torres (entre o Largo Luís I, a Via da Misericórdia e a Rua Daniel Serrão).

No comunicado, o município indica que a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) não irá circular entre as 19:00 de dia 23 e as 06:00 de dia 24 na ponte Luis I.

No caso do Metro do Porto, a estação do Jardim do Morro vai estar encerrada entre as 14:00 de domingo e as 04:00 de segunda-feira. Não haverá circulação entre General Torres e São Bento entre as 23:30 do dia 23 e a 01:00 do dia 24.

