O grupo, que já atuou por várias vezes em Portugal, vai lançar novo disco em junho, intitulado "Peace or Love", e atuar no Coliseu do Porto, em 16 de maio do próximo ano, e no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, dois dias depois.

"'Peace or Love', o novo trabalho do dia que verá a luz do dia ainda este ano (mais concretamente no próximo mês de junho), explora os últimos anos de vivência conjunta de dois velhos amigos, gravado ao longo de cinco anos e em cinco cidades diferentes", pode ler-se no comunicado da promotora House of Fun.

Formados em 1999, os Kings of Convenience já atuaram por diversas ocasiões em Portugal, como nos festivais Paredes de Coura e Primavera Sound, além de passarem por salas como o Theatro Circo, em Braga, ou o Teatro Micaelense, em Ponta Delgada.

A dupla estreou-se em álbum com "Quiet is the new loud", em 2001, e lançou mais dois discos desde então: "Riot on an Empty street" (2004) e "Declaration of Dependence" (2009).

Os bilhetes para os concertos do próximo ano vão ficar disponíveis a partir de sexta-feira.

TDI // JP

Lusa/Fim