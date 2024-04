No seu canal do Telegram, citado pela agência Efe, Oleschuk destacou que as defesas antiaéreas destruíram dois mísseis X-59 e X-69, bem como três drones de reconhecimento, dois Orlan-10 e um Supercam.

Além disso, de acordo com o comandante, foram registados lançamentos de três mísseis balísticos Iskander-M, dois mísseis guiados S-300 e dois S-400 a partir da região fronteiriça russa de Belgorod.

O secretário-geral da NATO revelou, na sexta-feira, que os países do bloco político-militar identificaram sistemas de defesa antiaérea que podem ser disponibilizados à Ucrânia e disse esperar "anúncios em breve".

"O Presidente [Volodymyr] Zelensky atualizou-nos sobre os desenvolvimentos no conflito, incluindo as necessidades críticas de defesa antiaérea (...), a Organização do Tratado do Atlântico Norte [NATO] mapeou as capacidades existentes em diferentes países e há sistemas que podem ser disponibilizados", disse Jens Stoltenberg, em conferência de imprensa, na sede da Aliança Atlântica, em Bruxelas.

O Presidente da Ucrânia reforçou nas últimas semanas o pedido por sistemas de defesa antiaérea por causa das sucessivas investidas de Moscovo com recurso a mísseis e 'drones' (aeronaves não tripuladas) contra infraestruturas civis e militares ucranianas.

Jens Stoltenberg também disse esperar "sem demoras" a aprovação do pacote de apoio por parte dos Estados Unidos, já que o Congresso norte-americano deu um sinal nesse sentido.

Está anunciada para hoje uma votação na Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso, de maioria republicana) que poderá ditar o desbloqueamento de um pacote de ajuda no valor de 60 mil milhões de dólares (mais de 56 mil milhões de euros).

