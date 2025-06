Kiev e Moscovo dizem ter destruído mais de 80 drones de cada lado esta noite

Madrid, 19 jun 2025 (Lusa) -- As autoridades da Ucrânia e da Rússia asseguraram hoje ter destruído, respetivamente, mais de 80 drones lançados contra os seus territórios durante as últimas horas, no ámbito da guerra iniciada com a invasão russa em 2022.