Hospital de Évora com constrangimentos no Serviço de Urgência Polivalente

Évora, 19 jun 2025 (Lusa) -- As urgências do hospital de Évora estão com limitações na admissão de utentes, na especialidade de Medicina Interna, até às 08:00 desta sexta-feira, por a equipa clínica estar incompleta, foi hoje anunciado.